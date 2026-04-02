مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:
آسیبدیدگی 25 هزار متر شبکه برق استان ایلام در جنگ / 30 دستگاه پست و کلید برق دچار آسیب شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام گفت: نزدیک به 25 هزار متر شبکه و 30 دستگاه پست و کلید توزیع برق این استان در اثر حملههای دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی آسیب دیده است. میزان خسارتهای وارده به شبکهها و پستهای برقرسانی استان ایلام را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، ولیالله ناصری افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون 12 هزار تماس با مرکز 121 فوریتهای برق توسط مشترکان ثبت شده که تمامی درخواستها با اعزام گروهها و انجام فعالیتهای اجرایی پیگیری و انجام شده است. تعمیر و مرمت شبکه توزیع برق مناطق آسیبدیده در استان ایلام به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: با گذشت 33 روز از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، شبکه برق ایلام با همت نیروهای بیادعای استان در وضعیت قرار دارد. تخریب تأسیسات برقی استان در اثر موج انفجار رخ داد که در کمترین زمان ممکن نیروهای عملیاتی صنعت برق شبکههای آسیب دیده را بازیابی و تعمیر کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام اظهار داشت: جنگ باعث شد تا نیروهای خستگیناپذیر صنعت برق با انرژی مضاعف برای تأمین برق مشترکان تلاش بیشتری بکار بگیرند و کوشش کنند. شهروندان نیز با توجه به شرایط کنونی، با صرفهجویی در مصرف برق در قالب طرح صبا صنعت برق را یاری کنند.
ناصری به تهدیدهای دشمن در خصوص تخریب زیر ساختهای انرژی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تمامی بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق استان ایلام در حالت آمادهباش کامل قرار دارند. تمامی برنامههای بازیابی شبکه پیشبینی شده و ظرفیت لازم برای مدیریت شرایط اضطراری فراهم است.