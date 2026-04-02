انهدام پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان شیراز توسط پدافند سپاه

انهدام پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان شیراز توسط پدافند سپاه
معاون روابط عمومی سپاه فجر استان از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد فوق پیشرفته متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی در آسمان شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال یارمحمدی با اشاره به تداوم مقابله با حملات هوشمندانه دشمن، اظهارکرد: این پهپاد که از نوع هرمس ۹۰۰ و دارای قابلیت های جاسوسی و تهاجمی بالایی است، صبح امروز (پنجشنبه) ۱۳ فروردین  توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه در آسمان شیراز شناسایی، رهگیری و در لحظه منهدم شد.

وی در ادامه با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید، خاطرنشان کرد: پدافند هوایی سپاه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و سامانه‌های بومی و پیشرفته، هرگونه تحرک هوایی دشمن در منطقه را زیر نظر دارد و اجازه نخواهد داد کوچکترین تعرضی به حریم آسمانی استان فارس و به ویژه کلانشهر شیراز صورت گیرد.

گفتنی است، هرمس ۹۰۰ یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای ساخت رژیم صهیونیستی با برد بیش از ۲ هزار کیلومتر و سقف پروازی بالا است که عمدتا برای ماموریت‌های شناسایی و تهاجمی استفاده می‌شود.

انهدام این پهپاد در آسمان شیراز، ضربه فنی سنگینی به شبکه جاسوسی و عملیاتی دشمن در جنوب کشور محسوب می‌شود.

معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس تصریح کرد: امنیت پایدار فارس خط قرمز ماست و هرگونه نقض حریم هوایی با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده نیروهای پدافند سپاه مواجه خواهد شد.

