انهدام یک فروند پهپاد دشمن توسط سامانه پدافندی غرب کشور در استان ایلام
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: یک فروند پهپاد دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی توسط سامانه یکپارچه پدافندی غرب کشور هدفگیری و منهدم شد. امروز یک فروند پهپاد قصد عملیات نظامی در یکی از مناطق استان ایلام را داشت که توسط سامانه یکپارچه پدافندی غرب کشور منهدم شد.
به گزارش ایلنا، تاجالدین صالحیان افزود: نوع پهپاد منهدم شده با توجه به شدت اصابت در دست بررسی است. البته طبق گمانهزنیهای ابتدایی احتمال دارد از نوع لوکاس آمریکایی باشد. 48 ساعت گذشته نیز سامانه یکپارچه پدافندی غرب کشور موفق به ساقط کردن یک فروند موشک پیشرفته کروز پنهانکار شده بود.
وی به سایر پهپادهای منهدم شده در استان ایلام اشاره کرده و ادامه داد: سامانه یکپارچه پدافندی غرب کشور در استان ایلام از آغاز جنگ رمضان تاکنون موفق به شکار 5 پهپاد و یک هواپیمای سوخترسان شده است. در جنگ 12 روزه نیز 5 پهپاد دشمن توسط سامانه پدافندی غرب کشور در ایلام منهدم شد.