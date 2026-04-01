انهدام یک فروند پهپاد دشمن توسط سامانه پدافندی غرب کشور در استان ایلام

به گزارش ایلنا، تاج‌الدین صالحیان افزود: نوع پهپاد منهدم شده با توجه به شدت اصابت در دست بررسی است. البته طبق گمانه‌زنی‌های ابتدایی احتمال دارد از نوع لوکاس آمریکایی باشد. 48 ساعت گذشته نیز سامانه یکپارچه پدافندی غرب کشور موفق به ساقط کردن یک فروند موشک پیشرفته کروز پنهان‌کار شده بود.

وی به سایر پهپادهای منهدم شده در استان ایلام اشاره کرده و ادامه داد: سامانه یکپارچه پدافندی غرب کشور در استان ایلام از آغاز جنگ رمضان تاکنون موفق به شکار 5 پهپاد و یک هواپیمای سوخت‌رسان شده است. در جنگ 12 روزه نیز 5 پهپاد دشمن توسط سامانه پدافندی غرب کشور در ایلام منهدم شد.

انتهای پیام/