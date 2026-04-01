تشییع پیکر شهید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در قم

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر حضور مردم تأکید شده و آمده است: از عموم مردم بصیر و تمامی نهادهای مردمی دعوت می‌شود تا با حضور گسترده خود در آیین‌های تکریم و تشییع پیکر مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در شهر مقدس قم، زادگاه آن شهید بزرگوار شرکت کرده و صحنه‌ای به یادماندنی از پیوند امت با امامت و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خلق کنند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: آیین استقبال از پیکر شهید امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی ساعت 21 روز پنجشنبه 13 فروردین، در صحن مطهر امامزاده موسی مبرقع (ع) برگزار می‌شود. مراسم وداع با این شهید نیز ساعت 22 روز پنجشنبه 13 فروردین در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین روز جمعه 14 فروردین، همزمان با مراسم دعای ندبه در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه خود به مراسم تشییع اشاره کرده و آورده است: مراسم تشییع پیکر شهید امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی روز جمعه 14 فروردین، پس از نماز جمعه، از مصلای قدس تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود. همچنین مراسم گرامیداشت این شهید نیز روز جمعه، پس از نماز مغرب و عشاء، در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه، برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه به رشادت‌های سرداران کشور در جنگ رمضان اشاره شده و آمده است: ملت شریف و شهیدپرور ایران، در روزگاری که دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تمامی توان خویش را برای فروپاشی ایمان و اراده ملت بزرگ به کار گرفته‌اند، سرداران سرفراز و شجاع بی‌ادعای میهن، با نثار خون پاک خود، پرچم عزت و غیرت و مقاومت را برافراشته نگاه داشتند و صحنه‌ای دیگر از حماسه‌ جاویدان ایثار و شهادت را رقم زدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این اطلاعیه به ویژگی‌های برجسته شخصیتی این شهید اشاره کرده و آورده است: امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان برجسته نظامی و ارتشی و از مدیران جهادی و قرآنی و پرتلاش نظام اسلامی کشور ایران بود که عمر گرانقدر خویش را در طبق اخلاص نهاده و در خط مقدم دفاع از حریم انقلاب اسلامی و صیانت از دستاوردهای آن، حضوری تعیین‌کننده و اثرگذار داشت.

در اطلاعیه فوق به دیگر ویژگی‌های شخصیتی این شهید اشاره شده و آمده است: امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، تجسم عینی پیوند ایمان ناب، بصیرت انقلابی و مدیریت مدبرانه نظامکی در ارتش جمهوری اسلامی و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کشور بود. این شهید والامقام در سخت‌ترین صحنه‌های رویارویی با دشمن، نماد استقامت، تدبیر و وفاداری به آرمان‌های نظام، امام راحل و امام شهید به شمار می‌رفت.

در این اطلاعیه عنوان شده است: تشییع پیکر این شهید، فرصتی است تا ملت یکپارچه و بصیر ایران، با حضوری آگاهانه و حماسی، بار دیگر ارادت خود به ارتش غیور و رزمندگان سلحشور و وفاداری خویش را به شهیدان به نمایش گذاشته و پیام صلابت، وحدت و تداوم مسیر مقاومت را به گوش جهانیان برسانند. این حضور پرشور، تجلی‌بخش عزم ملی و پیام‌آور استقامت و سربلندی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: در پی حملات سبعانه دولت جنایت‌پیشه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به مناطقی در محدوده خیابان پاستور و بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اسوه ایمان، جهاد و مقاومت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز شنبه 9 اسفند 1404 به فیض رفیع شهادت نائل آمدند. امیر سپهید شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از شهدایی بودند که در این حادثه حضور داشتند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: همچنین سردار سپهبد شهید محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از جمله شهدایی بودند که در حین جلسه شورای دفاع، با حمله تروریستی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی دعوت حق را لبیک گفتند و به یاران شهید خود پیوستند.

