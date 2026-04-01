آذربایجان شرقی مقصد درمانی جمعیت ۱۰ میلیون نفری است

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در جلسه‌ بررسی تعرفه‌های نظام سلامت در سال جدید در بخش خصوصی، گفت: در تعرفه های ابلاغی هیئت دولت بررسی‌های لازم صورت گرفت و بر این اساس در برخی از آیتم‌های آن بنا به شرایط استان، تعدیل‌هایی اعمال شد.

وی ضمن قدردانی از تمام بخش‌های نظام سلامت بر تلاشهای شبانه روزی و ایثارگرانه کادر درمان در شرایط سخت جنگ رمضان تاکید کرد و افزود: با وجود شرایط جنگی، تاکنون وقفه یا خللی در ارائه خدمات سلامت به وجود نیامده و خدمت رسانی به شهروندان بصورت موثر و بی وقفه در جریان است.

وی همچنین با اشاره بر اهمیت تامین دارو در شرایط کنونی، از عملکرد مسئولانه همه بخش‌های سلامت از جمله فوریت‌های پزشکی، بخش درمان، بهداشت و ... تقدیر و تشکر کرد.

محمدزاده به موقعیت ویژه تبریز به عنوان کانون مرکزی نظام سلامت شمالغرب پرداخت و ادامه داد: استان آذربایجان شرقی علاوه بر خدمت رسانی بر جمعیت ۴ میلیون و دویست هزار نفری خود، مقصد درمانی جمعیت ۱۰ میلیون نفری استان‌های منطقه شمالغرب نیز است که بیانگر ظرفیت بالای این استان در نظام سلامت کشور می‌باشند و بخشی از این ظرفیت را حوزه‌ی سلامت بخش خصوصی از جمله بیمارستان‌های خصوصی، مراکز تشخیص طبی، تصویر برداری بخش خصوصی عهده دار است.

وی ضمن قدردانی صمیمانه از نقش ویژه بخش خصوصی در نظام سلامت، مشارکت بخش خصوصی در این حوزه را عمل به مسولیت اجتماعی دانست که نهایت تلاش خود را در تعهد به خدمت انجام می‌هد.

