تأکید استاندار قزوین بر تقویت ظرفیتهای آبزیپروری الموت شرقی
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جریان بازدید از واحدهای پرورش آبزیان در روستاهای بخش الموت شرقی، با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه بخش کشاورزی و آبزیپروری در این منطقه بر ضرورت تقویت این بخشها تأکید کرد.
وی اظهار داشت: بخش کشاورزی بهویژه حوزه آبزیپروری، یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی محسوب میشود و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه، از اولویتهای جدی دولت است.
استاندار قزوین افزود: مشکلات مطرحشده از سوی فعالان این بخش، باید بهصورت ویژه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و برای آنها راهکارهای عملیاتی اتخاذ شود.
نوذری با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: فعالسازی واحدهای راکد و پشتیبانی از واحدهای در حال تولید، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری، اشتغالزایی و توسعه پایدار منطقه ایفا کند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای تولیدکنندگان، تصریح کرد: دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان قرار دارد تا با رفع موانع، زمینه افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی مردم استان فراهم شود.