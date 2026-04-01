به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جریان بازدید از واحدهای پرورش آبزیان در روستاهای بخش الموت شرقی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه بخش کشاورزی و آبزی‌پروری در این منطقه بر ضرورت تقویت این بخش‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بخش کشاورزی به‌ویژه حوزه آبزی‌پروری، یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه، از اولویت‌های جدی دولت است.

استاندار قزوین افزود: مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان این بخش، باید به‌صورت ویژه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و برای آن‌ها راهکارهای عملیاتی اتخاذ شود.

نوذری با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی واحدهای راکد و پشتیبانی از واحدهای در حال تولید، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار منطقه ایفا کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، تصریح کرد: دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان قرار دارد تا با رفع موانع، زمینه افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی مردم استان فراهم شود.

