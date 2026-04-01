با هدف بررسی میدانی طرح‌های توسعه‌ای منطقه؛

محمد نوذری به بخش الموت شرقی رفت

محمد نوذری به بخش الموت شرقی رفت
استاندار قزوین با هدف بازدید از ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری و بررسی میدانی طرح‌های توسعه‌ای منطقه به الموت شرقی رفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  محمد نوذری استاندار قزوین در ادامه برنامه «چهارشنبه‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی» عصر امروز با حضور در بخش الموت شرقی مورد استقبال بخشدار، رؤسای ادارات، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه قرار گرفت.

استاندار قزوین با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و مسائل حوزه‌های کشاورزی و گردشگری، از طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرا در این بخش بازدید کرد.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت مناطق روستایی و کوهستانی در توسعه پایدار استان، حضور میدانی مدیران را گامی مؤثر در شناسایی دقیق مسائل و تسریع در روند خدمت‌رسانی دانست و بر حمایت از طرح‌های مولد در حوزه کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری الموت تأکید کرد.

گفتنی است، این سفر در راستای تقویت برنامه‌های توسعه‌محور و بررسی مستقیم روند اجرای طرح‌ها در مناطق مختلف استان انجام شده است.

در جریان این سفر، صفی خانی معاون اقتصادی استاندار ،طاهرخانی فرماندار قزوین ،علیخانی مشاور استاندار در امور سیاسی و اجتماعی ،حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین،میرزایی بخشدار الموت شرقی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی، استاندار را همراهی کردند.

اخبار مرتبط
