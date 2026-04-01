به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، بر اساس این اطلاعیه، این مرکز از شهروندان درخواست کرد در سفر به دامان طبیعت در روز ۱۳ فروردین برای ایمنی سفر و حفظ سلامتی خود،از سوار کردن سرنشینان در قسمت بار وانت ها و همچنین گذاشتن سبزه بر روی خودروها است که حین حرکت به سطح راه‌ها می‌افتد، خودداری کنند.سوار کردن سرنشینان در پشت وسایل باری علاوه بر اینکه خلاف مقررات بوده و شامل تشدید مجازات رانندگان در حوادث رانندگی بوده و گواهینامه آنان نیز توقیف می‌شود.

این اطلاعیه افزوده است: در روز طبیعت تردد موتورسیکلت ممنوع بوده و موتورسیکلت متخلفان به پارکینگ هدایت می‌شود.

این اطلاعیه ادامه داده است: در صورت مستند بودن تصادفات اعم از فوتی_جرحی و خسارتی به علت افتادن سبزه در معابر و تغییر مسیر سایر رانندگان و وقوع تصادفات، راننده ای که با انداختن (یا افتادن) زباله از روی خودرو باعث تغییر مسیر یا توقف ناگهانی سایر وسایل نقلیه و تصادفات شوند مقصر تصادف اعلام خواهند شد، لذا رانندگان دقت کافی در این مورد را داشته باشند تا جان سایر همشهریان را به خطر نیندازند.

