معاون سیاسی استانداری خبر داد:
سقوط یک فروند پهپاد دشمن در آسمان استان مرکزی
کد خبر : 1768228
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به سقوط یک فروند پهپاد متعلق به دشمن در آسمان استان اشاره کرده و گفت: این پهپاد که قصد نفوذ و ایجاد ناامنی را داشت، با اقدام به موقع و هوشیاری نیروهای پدافند هوایی و امنیتی در آسمان استان مرکزی شناسایی و ساقط شد.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر و اقدامات امنیتی انجام شده اشاره داشته و در این خصوص افزود: با اقدامات انجام شده امنیت پایدار در استان مرکزی برقرار است. نیروهای نظامی و انتظامی با آمادگی کامل، هرگونه تحرکات خصمانه دشمنان را تحت رصد خود دارند.