خانه



استان‌ها



مرکزی ۱۲ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۱:۲۲

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

سقوط یک فروند پهپاد دشمن در آسمان استان مرکزی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به سقوط یک فروند پهپاد متعلق به دشمن در آسمان استان اشاره کرده و گفت: این پهپاد که قصد نفوذ و ایجاد ناامنی را داشت، با اقدام به موقع و هوشیاری نیروهای پدافند هوایی و امنیتی در آسمان استان مرکزی شناسایی و ساقط شد.