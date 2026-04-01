۲ حادثه واژگونی اتوبوس و ون در اصفهان ۱۱ مصدوم داشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از امدادرسانی به مصدومان دو فقره واژگونی اتوبوس و ون در محورهای مواصلاتی استان طی بامداد امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محسن مومنی با اشاره به حوادث جاده‌ای رخ‌ داده در استان اصفهان طی ۱۲ ساعت اخیر اظهار کرد: در نخستین حادثه که در ساعت ۰۱:۳۰ بامداد امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر گزارش شد، یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۲۰ محور اصفهان _ نائین واژگون شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند که در ارزیابی‌های اولیه مشخص شد این حادثه ۴ مصدوم داشته است. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ادامه به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: همچنین در ساعت ۰۵:۴۵ صبح امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه ون در محور دامنه _ بوئین‌میاندشت به نیروهای امدادی اعلام گردید که بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

مومنی تصریح کرد: این حادثه ۷ مصدوم به همراه داشت که با حضور به‌موقع نجاتگران و انجام عملیات امدادونجات، تمامی مصدومان برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

