شلیک موشک به نیابت از شهیدان دانش آموز شیرازی به سوی دشمن

به گزارش ایلنا، مادر ایلیا و امیرحسین شرفی؛ شهیدان دانش آموز شیرازی از علاقه شدید فرزندان شهیدش به رزمندگان هوافضای سپاه روایت می کند.

این مادر شهیدان می گوید: علاقه فرزنداش به هوا فضای سپاه به نحوی بود که این دو برادر شهید کاردستی ها و تحقیقات درسی شان نیز حول محور موشک ها و پهپاد ها بوده است.

این مادر شهیدان دانش آموز شیرازی در دیدار های متعدد مسوولین با این خانواده شهید از رزمندگان هوافضای سپاه خواسته بود تا نام فرزندانش را بر روی یک موشک نوشته وبه سمت رژیم های سفاک و کودک کش صهیونیستی امریکایی پرتاب کنند.

در پی این خواسته مادر شهیدان دانش آموز، رزمندگان هوافضای سپاه کشورمان نیز در موج ۸۹ عملیات وعده صادق ۴ تصاویر این دو برادر شهید را به همراه نام های انها بر روی موشک نوشته و به سمت دشمن صهیونیستی امریکایی پرتاب کردند.

ایلیا شرفی؛ دانش آموز پایه هشتم مدرسه شهید رستمی و امیرحسین شرفی دانش آموز پایه دوازدهم مدرسه اتحاد روستای شاپور جان، دو برادر دانش آموز شیرازی هستند که در پی حملات رژیم های سفاک و کودک کش اسراییل و امریکا به روستای شاپورجان در حومه شهر شیراز بوسیله بمب های ممنوعه خوشه ای به درجه رفیع شهادت رسیدند.

از ابتدای جنگ رمضان تاکنون هشت دانش آموز و دو معلم در اثر حملات رژیم های کودک کش اسراییل و آمریکا به استان فارس به شهادت رسیدند.

همچنین شایان ذکر است: که شش تن از دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز اهل استان فارس بودند.

