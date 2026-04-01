اطلاع دقیقی از میزان خسارت به فولاد مبارکه وجود ندارد

به گزارش ایلنا از اصفهان، در این اطلاعیه، آمده است: دشمن آمریکایی - صهیونیستی حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته (سه‌شنبه ۱۱ فروردین)، بار دیگر حمله شدیدی به مجتمع فولاد مبارکه انجام و چندین نقطه از این مجتمع را مورد هدف قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: کارشناسان فنی و ایمنی از نخستین دقایق بعد از وقوع حمله در محل حضور و اوضاع را تحت کنترل داشته‌اند.

این اطلاعیه حاکیست: در عین حال با توجه به زمان وقوع حمله و شرایط ناشی از آن هنوز اطلاع دقیقی از میزان خسارات وجود ندارد اما ارزیابی‌های صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارت وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد.

اطلاعیه روابط عمومی فولاد مبارکه می‌افزاید: همچنین دشمن به طور همزمان به یکی از شرکت‌های فولادساز این گروه به نام شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری حمله و واحدهای تولیدی آن مجموعه نیز متحمل خسارت و آسیب شده است.

بر اساس این اطلاعیه، با عنایت به تمهیدات از قبل در نظر گرفته شده و شرایط ناشی از حمله اول در مجتمع فولاد مبارکه، تعداد کارکنان حاضر به حداقل ممکن رسیده بود و تعداد محدودی از همکاران که به مرکز درمانی ارجاع شده بودند به صورت سرپایی مداوا و مرخص شده‌اند. در فولاد سفید دشت نیز خوشبختانه هیچ یک از کارکنان شرکت مذکور دچار حادثه و مصدومیت نشده و در سلامت به سر می‌برند.

این اطلاعیه یادآور می‌شود: در حمله اول دشمن بخشی از زیرساخت های انرژی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و نیروگاه قدیم ۲۵۰ مگاواتی فولاد مبارکه و بخشی از نواحی تولیدی به صورت جدی مورد حمله و متحمل خسارت اساسی شده بود.

در پایان اطلاعیه فولاد مبارکه آمده است: از هموطنان عزیز و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی گروه فولاد مبارکه دنبال نمایند.

