مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان خبر داد:
تداوم چرخه تولید در 255 واحد صنایع تبدیلی کشاورزی هرمزگان / حمایت از اقتصاد ملی در شرایط جنگ تحمیلی
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به فعال بودن 255 واحد صنایع تبدیلی در این استان اشاره کرده و گفت: ظرفیت جذب ماده خام این واحدها به 2 میلیون و 350 هزار تن میرسد که نشاندهنده مقیاس بزرگ و اهمیت راهبردی این بخش در اقتصاد کشاورزی و شیلاتی کشور است.
به گزارش ایلنا، مجید کمالی به فعالیت بیوفقه واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی اشاره داشته و افزود: فعالیت و پویایی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان هرمزگان با وجود شرایط کنونی جنگ تحمیلی دشمنان، نشان از استواری و تعهد در زنجیره ارزش، تأمین اشتغال و تولید پایدار در این استان دارد.
وی ادامه داد: این واحدهای صنعتی به طور مستقیم ظرفیت جذب 6800 نفر نیروی کار را دارند و در فصول اوج فعالیت، حدود 21 هزار نفر نیروی کار فصلی نیز در این واحدها مشغول به کار هستند. در مجموع، بیش از 27 هزار خانوار از طریق این واحدهای صنعتی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تحت پوشش حمایتی قرار دارند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار داشت: بیشترین فعالیت واحدهای بخش کشاورزی مربوط به صنایع شیلاتی این استان است که با 89 واحد فعال، نمایندهای بزرگ از توانمندیهای صنعتی در استانهای ساحلی هستند. ظرفیت جذب ماده خام این واحدهای شیلاتی به 890 هزار تن میرسد.
کمالی به تنوع محصولات این بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اشاره داشته و تصریح کرد: این محصولات شامل انواع آبزیان تجاری صادراتی، آبزیان خشک شده صادراتی، انواع کنسرو ماهی و پودر ماهی خوراکی و غیرخوراکی است که نشان از سطح کیفی و بینالمللی بودن این محصولات در هرمزگان دارد.
وی به تداوم فعالیتهای بخش کشاورزی اشاره کرده و بیان داشت: تداوم فعالیت این واحدها در شرایط دشوار کنونی، پیام روشنی به داخل و خارج از کشور دارد. پیام روشن کشور این است که چرخه تولید در کشور متوقف نشده و با وجود تمام تهدیدهای داخلی و خارجی، هنوز هم امید، تعهد و توانمندیهای ملی همچنان استوار است.