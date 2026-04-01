توزیع بیش از 330 تن گوشت مرغ در هرمزگان
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: بیش از 330 تن گوشت مرغ گرم و منجمد در روزهای 11 و 12 فروردین در سطح این استان توزیع شد. با این میزان عرضه، بازار اقلام پروتئینی به ویژه گوشت مرغ در تعطیلات پیش رو و روز طبیعت با کمبودی مواجه نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی جامعی افزود: با برنامهریزی انجام شده، بیش از 330 تن گوشت مرغ گرم و منجمد در استان هرمزگان توزیع شده است. این میزان توزیع حتی بیش از نیاز مصرفی بازار است و با هدف تنظیم بازار و تأمین مناسب اقلام پروتئینی مردم، به ویژه در آستانه روز طبیعت که تقاضا افزایش مییابد، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به ذخایر مناسب و استمرار فعالیت کشتارگاهها، هیچگونه نگرانی بابت تأمین گوشت مرغ برای شهروندان در ایام پیش رو وجود ندارد. تمامی کشتارگاههای مرغ استان هرمزگان آمادگی کامل برای عرضه عمده مرغ گرم و منجمد را دارند و توزیع از طریق شبکههای مختلف فروش در حال انجام است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار داشت: مراکز عرضه خردهفروشی شامل واحدهای صنفی عرضه مواد پروتئینی، مرغفروشیها، فروشگاههای زنجیرهای و همچنین فروشگاههای تعاونی روستایی در سراسر شهرستانهای تابعه این استان آماده ارائه خدماترسانی به مردم استان هستند.
جامعی به تأمین پایدار اقلام پروتئینی در تعطیلات نوروزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای تأمین پایدار اقلام پروتئینی در ایام تعطیلات نوروزی انجام شده است. در این راستا روند عرضه و توزیع در بازار به صورت مستمر رصد میشود تا آرامش بازار و رضایت شهروندان حفظ شود.