خوزستان ۱۲ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰:۵۲

معدوم سازی سه هزار مترمربع کشت غیرقانونی خشخاش در دزفول

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: پس از رصد میدانی و گزارش‌های مردمی، با هماهنگی دادستان شهرستان و همکاری یگان حفاظت جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی، سه هزار مترمربع کشت غیرقانونی خشخاش در دزفول شناسایی و به‌طور کامل معدوم‌ شد.