معدوم سازی سه هزار مترمربع کشت غیرقانونی خشخاش در دزفول

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: پس از رصد میدانی و گزارش‌های مردمی، با هماهنگی دادستان شهرستان و همکاری یگان حفاظت جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی، سه هزار مترمربع کشت غیرقانونی خشخاش در دزفول شناسایی و به‌طور کامل معدوم‌ شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بهروز قمرزاده امروز چهارشنبه در جزئیات این خبر افزود: برخورد با هرگونه کشت غیرمجاز در شهرستان دزفول بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اقدام در چارچوب صیانت از امنیت غذایی، پیشگیری از تهدیدات اجتماعی و حفظ سلامت عمومی انجام شد و به‌زودی عملیات‌های نظارتی در سایر مناطق نیز تشدید خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول از شهروندان تقاضا کرد: هرگونه مورد مشکوک در زمینه کشت‌های غیرمجاز را اطلاع دهند تا با سرعت و دقت بیشتری برای برخورد قانونی اقدام شود.

 

