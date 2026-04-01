احتمال وقوع سیل، تفرجگاه چهلمیر و پارک ملی تندوره درگز را به تعطیلی کشاند

رییس اداره حفاظت محیط زیست درگز گفت: تفرجگاه چهلمیر و پارک ملی تندوره پیرو صدور هشدار نارنجی هواشناسی و با توجه به پیش‌بینی‌های جوی و احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی با تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان، از امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین تا پایان روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صادقی روز چهارشنبه افزود: این تصمیم در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: از شهروندان و گردشگران درخواست می شود تا از ورود به منطقه و ترددهای غیرضروری و حضور در مناطق کوهستانی، بسترهای مسیل و رودخانه تا پایان روز پنجشنبه با توجه به خطرات جدی سامانه بارشی فعال شده، خودداری کنند.

پارک ملی و ۷۳ هزار و ۴۳۵ هکتاری «تندوره» به عنوان یکی از بهترین زیستگاه های وحوش در ایران در شهرستان مرزی درگز واقع شده است که گردشگران فقط می توانند در محدوده دره چهلمیر آن تردد کنند.

مرکز شهرستان درگز در ۲۶۴ کیلومتری شمال غرب مشهد واقع شده است.

 

