احتمال وقوع سیل، تفرجگاه چهلمیر و پارک ملی تندوره درگز را به تعطیلی کشاند

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صادقی روز چهارشنبه افزود: این تصمیم در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: از شهروندان و گردشگران درخواست می شود تا از ورود به منطقه و ترددهای غیرضروری و حضور در مناطق کوهستانی، بسترهای مسیل و رودخانه تا پایان روز پنجشنبه با توجه به خطرات جدی سامانه بارشی فعال شده، خودداری کنند.

پارک ملی و ۷۳ هزار و ۴۳۵ هکتاری «تندوره» به عنوان یکی از بهترین زیستگاه های وحوش در ایران در شهرستان مرزی درگز واقع شده است که گردشگران فقط می توانند در محدوده دره چهلمیر آن تردد کنند.

مرکز شهرستان درگز در ۲۶۴ کیلومتری شمال غرب مشهد واقع شده است.