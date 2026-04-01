خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصابت مجدد پرتابه‌های دشمن به تأسیسات هواشناسی استان بوشهر

کد خبر : 1767906
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر به وقوع حمله متجاوزانه در استان اشاره کرده و گفت: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در جنایتی دیگر، تأسیسات غیرنظامی و خدماتی رادار هواشناسی این استان را مجدداً هدف حمله و اصابت پرتابه‌های خود قرار داد.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این رادار یکی از مناطق مهم هواشناسی در منطقه خلیج‌فارس بود. ساختمان شماره 2 اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر نیز در محل وقوع این حادثه قرار داشت که هدف حملات دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این حمله ددمنشانه، تأسیسات رادار هواشناسی و ساختمان اداری مربوط به آن آسیب کلی دیده و از چرخه خدمات خارج شده است. بررسی حملات دشمن نشان داد که هدف از این حمله، نابودی تأسیسات و زیربناهای خدماتی و فنی و علمی کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اظهار داشت: این تأسیسات هواشناسی، جنبه غیرنظامی و بشردوستانه دارد. این مجموعه، خدمات ارزشمندی به استان، کشور و منطقه خلیج‌فارس، در حوزه‌های مختلف دریایی، فرودگاهی، کشاورزی، صیادی و ... ارائه می‌داد.

جهانیان به دیگر حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مجموعه هواشناسی استان بوشهر اشاره داشته و تصریح کرد: هفته گذشته نیز ساختمان اداری اداره‌کل هواشناسی این استان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت و منجر به شهادت یکی از کارکنان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار