به گزارش ایلنا، احسان جهانیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این رادار یکی از مناطق مهم هواشناسی در منطقه خلیج‌فارس بود. ساختمان شماره 2 اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر نیز در محل وقوع این حادثه قرار داشت که هدف حملات دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این حمله ددمنشانه، تأسیسات رادار هواشناسی و ساختمان اداری مربوط به آن آسیب کلی دیده و از چرخه خدمات خارج شده است. بررسی حملات دشمن نشان داد که هدف از این حمله، نابودی تأسیسات و زیربناهای خدماتی و فنی و علمی کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اظهار داشت: این تأسیسات هواشناسی، جنبه غیرنظامی و بشردوستانه دارد. این مجموعه، خدمات ارزشمندی به استان، کشور و منطقه خلیج‌فارس، در حوزه‌های مختلف دریایی، فرودگاهی، کشاورزی، صیادی و ... ارائه می‌داد.

جهانیان به دیگر حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مجموعه هواشناسی استان بوشهر اشاره داشته و تصریح کرد: هفته گذشته نیز ساختمان اداری اداره‌کل هواشناسی این استان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت و منجر به شهادت یکی از کارکنان شد.

