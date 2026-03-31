به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: عصر امروز در پی اعلام فرماندهی 125 مبنی بر آتش‌سوزی پارکینگ یک برج مسکونی 14 طبقه در بلوار نماز شهر مشهد، بلافاصله آتش‌نشانان از 6 ایستگاه به همراه خودروهای نردبان و توربوفن به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این آتش‌سوزی منجر به دودگرفتگی زیاد در برج و محبوس شدن ساکنان شده بود. با تلاش و سرعت عمل بالای آتش‌نشانان این حریق مهار شده و از گسترش آن پیشگیری شد. ساکنان برج نیز با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات به محل امن منتقل شدند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: آتش‌نشانان پس از اطفای حریق با استفاده از دستگاه توربوفن اقدام به تهویه محیط کردند. این آتش‌سوزی خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن نیز در دست بررسی است.

