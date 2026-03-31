معاون سیاسی استانداری خبر داد:
انهدام موشک کروز پنهانکار توسط سامانه پدافند غرب کشور در استان ایلام
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام گفت: که یک فروند موشک پیشرفته کروز پنهانکار توسط سامانه پدافند یکپارچه غرب کشور در ایلام هدفگیری و منهدم شد. لاشه این موشک که 24 ساعت گذشته در نوار غربی کشور هدف گرفته شد، توسط نیروهای مسلح پیدا شده است.
به گزارش ایلنا، تاجالدین صالحیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این موشک پیشرفته و پنهانکار آمریکایی از نوع کروز «ای.جی.ام 158 جی.ای. اس.اس.ام» بود که پس از رهگیری توسط سامانه پدافند یکپارچه منهدم شد و در منتهیالیه مرز استانهای ایلام و خوزستان سقوط کرد.
وی ادامه داد: انهدام این موشک پیشرفته پنهانکار آمریکایی بیانگر میزان دقت پدافند یکپارچه ایران در غرب کشور است. پیش از این نیز پدافند یکپارچه کشور در نوار غربی، چندین پرتابه دشمن آمریکایی و اسرائیلی مانند پهپاد و موشک و همچنین جنگنده سوخترسان را منهدم کرده است.