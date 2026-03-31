به گزارش ایلنا، تاج‌الدین صالحیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این موشک پیشرفته و پنهان‌کار آمریکایی از نوع کروز «ای.جی.ام 158 جی.ای. اس.اس.ام» بود که پس از رهگیری توسط سامانه پدافند یکپارچه منهدم شد و در منتهی‌الیه مرز استان‌های ایلام و خوزستان سقوط کرد.

وی ادامه داد: انهدام این موشک پیشرفته پنهان‌کار آمریکایی بیانگر میزان دقت پدافند یکپارچه ایران در غرب کشور است. پیش از این نیز پدافند یکپارچه کشور در نوار غربی، چندین پرتابه دشمن آمریکایی و اسرائیلی مانند پهپاد و موشک و همچنین جنگنده سوخت‌رسان را منهدم کرده است.

انتهای پیام/