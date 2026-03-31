۳ فروند پهپاد «MQ۹» در کمتر از ۱۰ ساعت در اصفهان منهدم شد

پدافند ارتش و هوافضای سپاه دیشب سه فروند پهپاد «MQ۹» را در آسمان اصفهان منهدم کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک فروند پهپاد «MQ۹» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین روابط‌عمومی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان دیشب اعلام کرد: ۲ فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ۹) آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضا سپاه تحت سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد با احتساب این پهپاد، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۴۸ فروند رسید.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
