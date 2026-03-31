۳ فروند پهپاد «MQ۹» در کمتر از ۱۰ ساعت در اصفهان منهدم شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک فروند پهپاد «MQ۹» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین روابط‌عمومی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان دیشب اعلام کرد: ۲ فروند پهپاد پیشرفته ام کیو ۹ (MQ۹) آمریکایی توسط پدافند نیروی هوافضا سپاه تحت سامانه یکپارچه پدافندی کشور در آسمان اصفهان مورد رهگیری و منهدم شد با احتساب این پهپاد، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۴۸ فروند رسید.

