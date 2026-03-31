مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان؛

پایداری کامل شبکه ارتباطی در نوشهر و غرب مازندران/ تیم‌های فنی در حالت آماده‌باش کامل هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، با اشاره به تلاش‌های مذبوحانه دشمن در آسیب رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی در منطقه نوشهر، از پایداری کامل شبکه در این شهرستان و سایر نقاط غرب استان خبر داد. ‎

به گزارش ایلنا، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات استان با تأکید بر هوشیاری و سرعت عمل نیروهای فنی و پشتیبانی حوزه فاوا در طی یکماه اخیر پس از آغاز جنگ تحمیلی رمضان به کشور، اظهار داشت: به‌رغم حملات صورت‌گرفته به برخی تجهیزات مخابراتی، با تلاش شبانه‌روزی و واکنش سریع واحدهای فنی، از بروز هرگونه قطعی گسترده جلوگیری شده و در حال حاضر وضعیت ارتباطی منطقه در شرایط پایدار قرار دارد.

اعزی در ادامه افزود: هم‌اکنون تیم‌های فنی و پشتیبانی حوزه ارتباطات در محل پیش‌بینی شده حضور داشته و با دقت در حال بررسی، پایش لحظه‌ای و رفع اختلالات جزئی احتمالی هستند تا از استمرار خدمات باکیفیت به شهروندان اطمینان حاصل شود.

وی در انتها ضمن قدردانی از صبوری مردم شریف منطقه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا اختلال در سرویس‌های ارتباطی، موارد را از روش‌های زیر گزارش کنند:

۱. تماس با سرشماره ۱۹۵ (سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

۲. ارسال پیام مستقیم به آیدی ‌@adminshekayatICT _ @admin1460 در پیام‌رسان‌های بله و ایتا.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش فرزندان ملت در بخش فاوا برای حفظ امنیت و پایداری شبکه تا رفع کامل تهدیدات و بازگشت به شرایط عادی با تمام توان ادامه خواهد داشت.

