آبادان، آرامگاه ابدی شهید تنگسیری/جمعه، وداع با سردار دریا
کد خبر : 1767659
به گزارش ایلنا از خوزستان، برادر شهید تنگسیری گفت: پیکر پاک فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از تشییع در تهران، در آبادان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
تشییع پیکر مطهر پاسدار قهرمان، سردار علیرضا تنگسیری روز جمعه ساعت ۹ صبح در آبادان برگزار و در گلزار شهدای این شهر در کنار همرزمان شهیدش به خانه ابدی سپرده خواهد شد.