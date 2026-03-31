دعوت استاندار البرز از مردم برای اهدای خون

دعوت استاندار البرز از مردم برای اهدای خون
استاندار البرز در بازدید از مرکز جامع انتقال خون کرج، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، از مردم نیکوکار و نوع‌دوست استان خواست با حضور در پایگاه‌های انتقال خون در تأمین این نیاز حیاتی مشارکت کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در جریان بازدید از مرکز جامع انتقال خون کرج با اشاره به اهمیت نقش انتقال خون در نجات جان بیماران، اظهار داشت: خون، این هدیه ارزشمند انسانی، همواره می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد و این مهم، جلوه‌ای روشن از حس انسان‌دوستی، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در جامعه است.

وی با بیان اینکه کارکنان و مجموعه انتقال خون، با تلاش مستمر و جهادگونه در مسیر خدمت به بیماران و نیازمندان گام برمی‌دارند، افزود: از زحمات صادقانه و دلسوزانه همه همکاران این مجموعه قدردانی می‌کنم و از مردم شریف استان البرز نیز دعوت دارم با اهدای خون، در این کار خیر و خداپسندانه سهیم شوند.

استاندار البرز تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که فرهنگ اهدای خون در جامعه تقویت شود و این اقدام انسان‌دوستانه به‌عنوان یک مسئولیت همگانی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که هر واحد خون می‌تواند امید را به خانواده‌ای بازگرداند و جان بیماری را نجات دهد.

عبداللهی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در این امر خیر، خاطرنشان کرد: از همه شهروندان دعوت می‌کنم با مراجعه به مرکز جامع انتقال خون کرج و سایر پایگاه‌های مستقر، در این حرکت ارزشمند مشارکت کنند و بار دیگر جلوه‌ای از مهربانی، همدلی و انسان‌دوستی مردم استان البرز را به نمایش بگذارند.

