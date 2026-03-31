پیکیر شهید تنگسیری در بندرعباس بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر مطهر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بندرعباس از دقایقی پیش آغاز شده است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مراسم تشییع این سردار سرافراز، امروز یازدهم فروردین ماه از میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع بندرعباس با حضور مردم قدرشناس هرمزگان در حال برگزار است.
سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری در حمله دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به جنوب کشور به شهادت رسید.
این سردار شهید از سال ۱۳۹۷ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت.