پیکیر شهید تنگسیری در بندرعباس بدرقه شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مراسم تشییع این سردار سرافراز، امروز یازدهم فروردین ماه از میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع بندرعباس با حضور مردم قدرشناس هرمزگان در حال برگزار است.

سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری در حمله دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به جنوب کشور به شهادت رسید.

این سردار شهید از سال ۱۳۹۷ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت.

