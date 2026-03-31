خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکیر شهید تنگسیری در بندرعباس بدرقه شد

پیکیر شهید تنگسیری در بندرعباس بدرقه شد
کد خبر : 1767581
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بندرعباس از دقایقی پیش آغاز شده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  مراسم تشییع این سردار سرافراز، امروز یازدهم فروردین ماه از میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع بندرعباس با حضور مردم قدرشناس هرمزگان در حال برگزار است.

سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری در حمله دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به جنوب کشور به شهادت رسید.

این سردار شهید از سال ۱۳۹۷ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار