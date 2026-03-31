کارگران کردستانی سنگر تولید را خالی نگذاشتند/تمامی واحدهای صنعتی استان فعال هستند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان گفت: همه واحدهای صنعتی فعال استان برغم شرایط جنگ تحمیلی، بدون توقف در حال فعالیت هستند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا امانی اظهار کرد: تمامی واحدهای صنعتی فعال کردستان بدون توقف در حال فعالیت هستند و روند تولید در شهرکها و نواحی صنعتی استان باثبات و استمرار قابلتوجهی ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه پایداری فعالیت صنایع استان، در شرایط خاص کنونی جلوهای از روحیه مقاوم، تعهد و مسئولیتپذیری تولیدکنندگان کردستانی است، افزود: صنعتگران استان همیشه در مقاطع حساس تاریخی نشان دادهاند پای کار تولید هستند و خیال مردم استان کردستان از این بابت راحت باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان ادامه داد: شرایط فعالیت صنایع استان پایدار است و روند تامین زیرساختها، امنیت و حمایت از تولیدکنندگان با همکاری دستگاههای مرتبط بهطور مستمر دنبال میشود.
امانی یادآور شد: شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز تمام توان و ظرفیت خود را برای رفع موانع تولید و حمایت همهجانبه از واحدهای صنعتی در شرایط خاص کشور به کار گرفته است.