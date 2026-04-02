معاون استاندار فارس در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد؛
بهبود وضعیت کشاورزی و منابع آبی فارس در بارندگی اخیر / رسیدگی به خسارات احتمالی در دستور کار است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تشریح آخرین وضعیت بارندگیهای اخیر در استان، از بهبود شرایط کشاورزی، افزایش ذخایر سدها و پایداری زیرساختهای خدماتی خبر داد و گفت: با وجود بروز برخی خسارات محدود در مناطق شهری و روستایی، شرایط به طور کلی تحت کنترل بوده و دستگاههای اجرایی برای مدیریت و جبران خسارات احتمالی در آمادهباش قرار دارند.
محمود رضاییکوچی در گفت و گو با ایلنا در تشریح وضعیت بارندگیهای اخیر استان فارس اظهار کرد: در بارندگیهای اخیر به طور متوسط حدود ۷۰ میلیمتر بارش در سطح استان ثبت شده است.
وی افزود: معدل بارندگی استان در سال زراعی جاری بیش از ۳۰ میلیمتر از میانگین ۵۰ ساله گذشته بیشتر است که این موضوع نویدبخش شرایط مطلوبتری برای بخش کشاورزی و کشاورزان در سراسر استان خواهد بود.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، بارشها تقریبا به صورت متعادل در بیشتر شهرستانهای استان توزیع شده است، هرچند در شهرستانهایی که فعالیتهای کشاورزی در آنها برجستهتر است شرایط مناسبتری مشاهده میشود.
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، وضعیت حوزههای زراعت، باغداری و دامپروری در سال جاری به مراتب بهتر از سال گذشته خواهد بود. همچنین پیشبینی میشود بیش از یک میلیون تن غلات در استان برداشت شود که میتواند رکورد جدیدی در سالهای اخیر محسوب شود.
رضاییکوچی با اشاره به بهبود شرایط نسبت به سال گذشته افزود: شرایط امسال نسبت به سال قبل بهتر است.
افزایش ذخایر سدها و پیشبینی سالی بدون تنش جدی آب
وی در ادامه به وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: ذخیره آب پشت سدهای استان نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده است و بر همین اساس پیشبینی میشود سالی عادی و بدون تنش جدی در تأمین آب شرب داشته باشیم.
رضاییکوچی افزود: شرایط در شهرستانهای جنوبی و شرقی استان نیز نسبت به سالهای گذشته به مراتب بهتر شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت برخی سدهای مهم استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب در سد سلمان فارسی ذخیره شده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد. سدهای تنگاب، رودبال، چشمه عاشق و ملاصدرا نیز نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارند.
به گفته وی، پیشبینی میشود در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز بارندگیهایی رخ دهد که میتواند به بهبود بیشتر وضعیت کشاورزی و منابع آبی استان کمک کند.
خسارات محدود در برخی شهرها و بازگشت به وضعیت عادی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس درباره خسارات ناشی از بارندگیهای اخیر نیز گفت: در برخی مناطق شهری و روستایی استان مقداری خسارت گزارش شده است. در برخی شهرها از جمله جهرم آبگرفتگیهایی رخ داد، در حالی که در شهر شیراز میزان این آبگرفتگیها کمتر بود.
رضاییکوچی تأکید کرد: شهرداریها و دستگاههای اجرایی برای مدیریت وضعیت و رفع آبگرفتگی معابر و منازل بسیج شدند و با اقدامات انجام شده، شرایط در بیشتر مناطق تقریبا به حالت عادی بازگشته است.
آسیبدیدگی دو پل در محورهای ارتباطی استان
وی درباره وضعیت راههای استان نیز توضیح داد: در پی بارندگیهای اخیر دو پل در دو محور اصلی استان دچار آسیب شدند.
به گفته وی، در محور قیروکارزین به فیروزآباد به دلیل بارندگی بیسابقه در ۵۰ سال گذشته و حجم بالای سیلاب در مدت کوتاه، مسیر دچار مشکل شده و این محور در حال حاضر غیرقابل استفاده بوده و احتمالاً تا یکی دو روز آینده بسته خواهد بود. در این زمینه توصیه شده رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و اطلاعرسانی لازم نیز انجام شده است.
رضاییکوچی همچنین درباره محور بزرگراه فسا به شیراز گفت: در این مسیر نیز یکی از پلها در یکی از باندها آسیب دیده و در محدودهای حدود یک کیلومتر تردد به صورت دوطرفه انجام میشود. اداره کل راهداری در حال انجام عملیات بازسازی مسیر و اصلاح پل است.
وی اضافه کرد: به جز این موارد، سایر راههای اصلی و فرعی استان باز هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس درباره خسارت وارد شده به بخش کشاورزی نیز گفت: خسارات وارد شده به کشاورزان در مجموع کم و محدود بوده و شرایط عمومی کشاورزان مناسب است.
وی افزود: ارزیابیها در حوزههای مختلف از جمله منازل و مزارع در حال انجام است و در صورت نیاز، جبران خسارتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سازوکار رسیدگی به خسارات حوادث و جنگ در استان فعال است
رضاییکوچی در ادامه درباره رسیدگی به خسارات احتمالی ناشی از حوادث و جنگ توضیح داد: رسیدگی به این موارد بر اساس دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی انجام میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس افزود: خسارات میتواند به صورت جزئی یا کلی باشد، از جمله مواردی مانند تخریب منازل که در این شرایط شهرداریها، بنیاد مسکن و دستگاههای مسئول پیگیریهای لازم را انجام میدهند.
به گفته وی، هرگونه خسارت به زیرساختها و اماکن عمومی، تفریحی، گردشگری، تاریخی، مذهبی، مسکونی و صنعتی نیز توسط دستگاههای مربوطه ارزیابی و رسیدگی خواهد شد.
رضاییکوچی در عین حال خاطرنشان کرد: آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و آمارها متغیر است، اما از نظر مسئولان شرایط لازم برای رسیدگی به این موضوع کاملاً پیشبینی شده است.
پایداری کامل زیرساختها و خدمات عمومی در استان
وی در ادامه درباره وضعیت زیرساختها در استان فارس گفت: مدیریت استان و استاندار بر فعال بودن همه دستگاههای مرتبط تأکید دارند و مدیریت بحران استان و مدیریت بحران درونسازمانی دستگاهها نیز به طور کامل فعال هستند.
رضاییکوچی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و سوخت هیچ مشکلی وجود ندارد و شرایط پایدار است. نیروگاهها در وضعیت مناسب قرار دارند و جایگاههای سوخت نیز خدماترسانی عادی دارند و هیچ کمبودی در تأمین نفت، گاز و بنزین احساس نمیشود.
وی همچنین افزود: دستگاههای اجرایی سازوکار لازم برای رسیدگی سریع به مشکلات احتمالی از جمله حوادث طبیعی یا حتی شرایط ناشی از بمباران را در اختیار دارند.
به گفته وی، در مجموع از نظر تکمیل و پایداری زیرساختهای استان موضوع خاصی وجود ندارد و راههای استان نیز به جز موارد ذکر شده باز هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به مجموع شرایط موجود در استان گفت: وضعیت کلی استان خوب ارزیابی میشود و بارندگیهای اخیر به عنوان نتایج مثبتی برای استان به همراه داشته است.
وی افزود: این بارشها موجب تقویت بخش کشاورزی، بهبود ذخایر آبی و ایجاد امید در میان مردم و کشاورزان شده است.