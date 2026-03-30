یک شهید و ۲ مجروح در تهاجم هوایی به انبار تعاون روستایی حمیدیه
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از وقوع تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به انبار تعاون روستایی شهرستان حمیدیه خبر داد که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن ۲ نفر دیگر شد.
به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی وقوع یک حمله هوایی در شهرستان حمیدیه را تایید کرد.
وی افزود: انبار تعاون روستایی واقع در روستای دهکده هدف تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.
حیاتی افزود: متاسفانه در این حادثه تا این لحظه، یک نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر نیز مجروح شدهاند.
معاون امنیتی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این حمله متعاقبا اعلام خواهد شد.