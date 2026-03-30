خوزستان ۱۰ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳:۰۶

یک شهید و ۲ مجروح در تهاجم هوایی به انبار تعاون روستایی حمیدیه

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از وقوع تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به انبار تعاون روستایی شهرستان حمیدیه خبر داد که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن ۲ نفر دیگر شد.