یک شهید و ۲ مجروح در تهاجم هوایی به انبار تعاون روستایی حمیدیه

یک شهید و ۲ مجروح در تهاجم هوایی به انبار تعاون روستایی حمیدیه
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از وقوع تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به انبار تعاون روستایی شهرستان حمیدیه خبر داد که منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن ۲ نفر دیگر شد.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی  وقوع یک حمله هوایی در شهرستان حمیدیه را تایید کرد.

وی افزود: انبار تعاون روستایی واقع در روستای دهکده هدف تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

حیاتی افزود: متاسفانه در این حادثه تا این لحظه، یک نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر نیز مجروح شده‌اند.

معاون امنیتی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این حمله متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط
