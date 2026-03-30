رئیس اورژانس استان خبر داد:
مرگ 10 نفر در پی حوادث رانندگی نوروزی استان خراسان جنوبی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی گفت: از 27 اسفند ماه سال گذشته تا 8 فروردین ماه سال جاری 10 نفر بر اثر حوادث رانندگی در این استان جان باختند.
به گزارش ایلنا، سید محمود حسینی افزود: در این بازه زمانی 4098 مأموریت توسط نیروهای امدادی استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این راستا آمادهباش نیروهای اورژانس علوم پزشکی این استان در روزهای پرتردد نوروزی تداوم دارد.
وی ادامه داد: در مأموریتهای اورژانس استان، شهرستان بیرجند با 1132 مأموریت در صدر قرار داشته و پس از آن قاین با 550 مأموریت، طبس با 399 مأموریت و فردوس با 285 مأموریت بیشترین حجم خدمات اورژانسی را برای خود ثبت کردهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در مجموع، بخش قابل توجهی از مأموریتها مربوط به حوادث مختلف، انتقال بیماران و خدمات امدادی بوده است.
حسینی تصریح کرد: تعداد مأموریتهای تصادفی اورژانس در این بازه زمانی 467 مورد بوده است. 605 نفر مجروح تصادفی به بیمارستانها اعزام شدند. از این تعداد 7 نفر در مرحله پیشبیمارستانی فوت کردند و 3 نفر فوتی در بیمارستانها ثبت شده است.
وی بیان داشت: تیمهای عملیاتی اورژانس در تمام شهرستانهای استان خراسان جنوبی به صورت مستمر در حال خدمترسانی بودهاند. در کنار مأموریتهای انجام شده، تعداد اعزام به بیمارستان و سایر شاخصهای عملیاتی نیز در جدول ثبت و رصد شده است.