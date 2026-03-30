رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
خسارت حملات دشمن به 3 مرکز بهداشتی و درمانی در استان بوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: در اثر حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای حوزه سلامت، بیمارستان شهدای خلیجفارس دچار خسارت و همچنین یک بالگرد و پایگاه اورژانس 115 فرودگاه بوشهر به طور کامل تخریب شد.
به گزارش ایلنا، الهکرم اخلاقی افزود: همچنین بر اثر حمله هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی پایگاه اورژانس 115 مستقر در فرودگاه استان بوشهر به طور کامل تخریب شده اما به دلیل عدم حضور نیروها در پایگاه، این حمله تلفات جانی در پی نداشت.
وی ادامه داد: استان بوشهر و به ویژه شهرستان بوشهر از روز نخست درگیر جنگ رمضات و حملات ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. متأسفانه در پی این حملات بیمارستان شهدای خلیجفارس چندین بار بر اثر موج حملات دچار آسیب شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به خسارات وارد شده و موجهای انفجار به وجود آمده در حوالی بیمارستان مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: در راستای این حملات موج انفجار بسیار شدیدی در مجاورت بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر ایجاد شد.
اخلاقی به تشریح جزئیات خسارات وارد شده اشاره داشته و تصریح کرد: موج اول این حملات آسیب جزئی وارد کرد، اما موجهای بعدی باعث شد که در تمام طبقات بیمارستان، شاهد ریزش سقف و آسیب به دیوارها باشیم. همچنین تمامی شیشهها نیز از بین رفت.
وی همچنین به آسیبهای وارد شده در مجموعه پردیس دانشگاهی علوم پزشکی استان بوشهر اشاره کرده و بیان داشت: بسیاری از ساختمانهای پردیس نیز مانند چند خوابگاه دانشجویی دچار مشکل شدهاند که همکاران در حال کارشناسی برای برآورد هزینه هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به خسارتهای وارد شده در حوزه اروژانس اشاره داشته و تأکید کرد: در پی حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به ناوگان اورژانس 115، تنها بالگرد اورژانس هوایی مورد حمله قرار گرفت و به طور کامل از بین رفت.
اخلاقی از خسارتهای وارد شده به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و بخشهای بهداشت و درمان استان بوشهر ابراز تأسف کرده و ابراز داشت: یکی از آمبولانسهای جدید استان که به تازگی از سوی اورژانس کشور وارد مدار شده بود، بر اثر اصابت ترکش دچار آسیب شد.