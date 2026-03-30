انجام ۶۰۰ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری آذربایجان غربی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در طول ایام نوروز بیش از ۶۰۰ مورد بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری سطح استان انجام شده است.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، رضا حیدری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: با هدف نظارت بر نحوه فعالیت تأسیسات گردشگری، بررسی کیفیت ارائه خدمات و اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در واحدهای گردشگری استان، در طول ایام نوروز بیش از ۶۰۰ مورد بازدید نظارتی انجام شده است.

 معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: کارشناسان حوزه گردشگری در قالب برنامه‌های نظارتی مستمر، از مجموعه‌های مختلف از جمله هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، و سایر تأسیسات گردشگری بازدید کرده‌اند تا ضمن پایش روند ارائه خدمات، با توجه به شرایط حساس کنونی زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران فراهم شود.

وی گفت: انجام این بازدیدها نقش مهمی در سامان‌دهی فعالیت واحدها، رفع نواقص احتمالی و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد و در روزهای اخیر انجام بازدیدهای نظارتی در استان تشدید شده است.

 

