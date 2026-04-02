دیپلماسی کم هزینه ترین راه عبور از بحران است/ ترامپ در باتلاق جنگ گیر افتاده است

محمد رضا علیپور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: تجربه نشان داده است که آغاز درگیری، لزوماً به معنای کنترل پایان آن نیست و ممکن است دامنه بحران به سرعت گسترش یابد و این موضوعی است که ترامپ در حمله هوایی به ایران آن را محاسبه نکرده و در باتلاق جنگ گیر افتاده است.

وی در ادامه با اشاره به واکنش ایران از طریق بستن تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی در جهان است و بستن این تنگه نه‌تنها بر اقتصاد منطقه بلکه بر بازارهای جهانی تأثیر مستقیم گذاشته است.

این فعال اصلاح طلب ادامه داد: بسته بودن تنگه هرمز زمینه‌ساز افزایش فشارهای بین‌المللی به ترامپ شده است.

علیپور، در پاسخ به پرسشی درباره گزینه مذاکره تصریح کرد: در شرایط فعلی، دیپلماسی همچنان کم‌هزینه‌ترین و عقلانی‌ترین مسیر برای کاهش تنش‌هاست. حتی در اوج اختلافات نیز، کانال‌های گفت‌وگو باید حفظ شود تا از تبدیل بحران به یک درگیری فراگیر جلوگیری شود.

وی همچنین گفت: مذاکره لزوماً به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران و تأمین منافع ملی است. در بسیاری از موارد، کشورها در شرایطی بسیار پیچیده‌تر از وضعیت کنونی نیز از طریق گفت‌وگو توانسته‌اند به توافقاتی دست یابند که از گسترش جنگ جلوگیری کرده است.

