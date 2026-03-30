توزیع 165 تن میوه با قیمت تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا، وحید محمدی‌تبار افزود: در این بازه زمانی 85 تن و 445 کیلوگرم سیب و 80 تن و 162 کیلوگرم پرتقال در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده است. این میزان میوه‌ با قیمت کیلویی 950 هزار ریال در مرکز استان و 980 هزار ریال در شهرستان‌ها توزیع شده و به فروش رسیده است.

انتهای پیام/