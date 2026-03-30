مدیر تعاون روستایی استان خبر داد:
توزیع 165 تن میوه با قیمت تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد
مدیر تعاون روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عرضه میوه با قیمت تنظیم بازار در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: از 22 اسفند ماه سال 1404 تاکنون 165 تن و 670 کیلوگرم میوه با قیمت تنظیم بازار در نقاط مختلف این استان توزیع شد. این میزان میوه تنظیم بازار در 32 نقطه استان عرضه شد.
به گزارش ایلنا، وحید محمدیتبار افزود: در این بازه زمانی 85 تن و 445 کیلوگرم سیب و 80 تن و 162 کیلوگرم پرتقال در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده است. این میزان میوه با قیمت کیلویی 950 هزار ریال در مرکز استان و 980 هزار ریال در شهرستانها توزیع شده و به فروش رسیده است.