خسارت 75 میلیارد و 500 میلیون ریالی سیلاب به تأسیسات آبرسانی خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، حسین امامی به تشریح جزئیات این خبر و تفکیک میزان خسارت‌های وارد شده اشاره داشته و در این رابطه افزود: از این میزان خسارت وارد شده ناشی از جاری شدن سیلاب، 18 هزار و 100 میلیارد ریال مربوط به تأسیسات و همچنین 57 هزار و 400 میلیون ریال نیز مربوط به خطوط انتقال و انشعابات آب است.

وی ادامه داد: با جاری شدن سیل، 2 دهنه چشمه، یک حلقه چاه دستی، خطوط انتقال، شبکه های توزیع آب و دیوار بتنی، حصار و فنس سرچاه و یک دستگاه تابلو برق در 2 شهر و 15 روستای شهرستان‌های باخرز، قوچان، رشتخوار، فیروزه، بردسکن، چناران، مه ولات، ششتمد، تربت حیدریه و نیشابور دچار تخریب و آسیب شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به اقدامات عملیاتی انجام شده برای آبرسانی به مناطق خسارت‌دیده از سیل به ویژه بخش‌های روستایی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: همزمان با عملیات رفع اتفاقات پیش آمده برای خطوط انتقال، آب بهداشتی مورد نیاز روستاها با تانکر سیار تأمین شد.

امامی به هشدارهای مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر حوادث احتمالی ناشی از سیلاب اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: با استناد به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی اداره‌کل هواشناسی این استان، اقدامات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی به منظور کاهش تبعات سیلاب در استان انجام شده است.

