حمله به یکی از واحدهای پتروشیمی تبریز
اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی درباره انفجارهای دقایق پیش تبریز، اعلام کرد: نیمه شب امشب، یکی از واحدهای پتروشیمی تبریز مورد حمله دشمن صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی حاکی است: به استحضار مردم شریف میرساند، اوضاع تحت کنترل است.
در اطلاعیه آمده است: نیروهای امدادی و عملیاتی در محل حاضر هستند و هیچگونه مواد خطرناک، سمی و آلاینده منتشر نشده است. مردم نگران نباشند.
بنا بر اطلاعیه، اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود؛ مردم عزیز به شایعات توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.