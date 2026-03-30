خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نوروز ۱۴۰۵ رقم خورد؛

کد خبر : 1767219
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مریم مهدوی در نشست وبیناری ستاد اجرایی خدمات سفر کشور گفت: از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان نهمین روز فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۱۵ هزار و ۴۱۷ نفر از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید کرده‌اند که در این میان آستان مقدس امامزاده‌حسین (ع)، مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و منطقه گردشگری الموت در صدر پربازدیدترین مقاصد استان قرار دارند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین با تشریح جزییات آمار اقامت در استان اظهار داشت: در این مدت همچنین ۱۲ هزار و ۶۷۹مسافر در مراکز اقامتی رسمی و غیر رسمی استان شامل هتل‌ها، هتل‌ آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های بوم ‌گردی مهمانپذیر‌ها و خانه‌مسافرها، خانه‌های استیجاری، مدارس، زائرسرا‌ها اسکان یافته‌اند.

مهدوی با تأکید بر استمرار نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در واحد‌های گردشگری یادآورشد: برای صیانت از حقوق مسافران و اطمینان از رعایت ضوابط، از ابتدای فعالیت ستاد تاکنون ۵۲۷ بازدید نظارتی مشترک از تأسیسات گردشگری سطح استان انجام شده که به‌صورت مستمر تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد.

سرپرست میراث‌ فرهنگی استان قزوین با بیان اینکه محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی غیرموزه‌ای استان میزبان گردشگران هستند، تأکید کرد: تمام ظرفیت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای میزبانی شایسته و ارائه خدمات باکیفیت به هم ‌وطنان عزیز بسیج شده است تا سفری ایمن و خاطره‌انگیز در کهن‌دیار قزوین برای همگان رقم بخورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار