بازدید مدیرکل تعاون لرستان از مرکز آموزشی چگنی؛ تأکید بر تداوم خدمات با وجود توطئه دشمن

به گزارش ایلنا، احمد توصیفیان ضمن حضور در محل حادثه و دیدار از نزدیک با خسارات وارده به ساختمان و امکانات آموزشی، با مدیران و مربیان این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در این بازدید ضمن محکوم کردن شدید این اقدام تروریستی و ضد انسانی، آن را نشانه‌ای از عجز و استیصال دشمنان در برابر پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به شکست‌های مفتضحانه و پیاپی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن در جبهه‌های نبرد، تصریح کرد: این اقدامات جنون‌آمیز و ضدانسانی ناشی از خشم و ناکامی دشمنان از شکست‌های سنگینی است که در میدان جنگ متحمل شده‌اند. آن‌ها امروز به خوبی در یافته‌اند که در برابر اراده پولادین ملت‌های مقاومت و نیروهای مسلح ایران اسلامی هیچ‌گونه غلبه‌ای ندارند و به همین دلیل، به روی آوردن به هدف قرار دادن مردم بی‌گناه و مراکز آموزشی و پرورشی روی آورده‌اند تا شاید بتوانند با این روش‌های پست و تروریستی، خللی در اراده پایدار ما ایجاد کنند.

وی افزود: حمله به مراکز آموزشی که محل رشد و تعلیم فرزندان ایران اسلامی است، نشان‌دهنده پستی و ضدبشریت بودن ماهیت استکبار جهانی و رژیم کودک‌کش اسرائیل است. دشمنان تصور می‌کنند با بمباران این اماکن می‌توانند به اهداف شوم خود برسند، اما در سخت در اشتباه هستند.

توصیفیان در ادامه با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لرستان در شرایط آماده‌باش کامل به سر می‌برند، بر لزوم هماهنگی و همدلی مضاعف در این شرایط حساس تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در این شرایط جنگی و مقطع حساس که دشمن تلاش دارد با ایجاد ناامنی به اهداف شوم خود دست یابد، تمامی ظرفیت‌های ادارات کل، ادارات تابعه و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در استان لرستان باید برای خدمت‌رسانی به مردم شریف استان به کار گرفته شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: ارائه خدمات لازم، سریع و شایسته به جامعه کارگری و تولیدکنندگان استان در خط مقدم اولویت‌های ماست. ما موظف هستیم با تمام توان از چرخه تولید و اشتغال در استان حمایت کنیم تا دشمن نتواند با توطئه‌های خود، خللی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کند.

توصیفیان با اشاره به نقش کلیدی واحدهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: بخش اقتصادی و کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و همکاری متقابل، نقش بی‌بدیلی در تأمین نیازهای مردم و عبور از این بحران‌ها ایفا کند. تمامی همکاران من در این مجموعه و با سرعت عمل در ارائه خدمات، رفع مشکلات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، و حمایت از کارفرمایان و کارگران، ثابت خواهند کرد که در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند و هیچ‌گونه تهدیدی نمی‌تواند اراده آن‌ها را در خدمت‌رسانی سست کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در حین این بازدید، مقرر گردید تا با استقرار موقت و انتقال کارکنان به یکی از اتاق‌های اداره کار شهرستان چگنی، خدمات آموزشی و فرآیندهای مربوط به آزمون‌های فنی و حرفه‌ای و صدور گواهینامه‌های کارآموزان بدون وقفه و اختلال ادامه و خدمات آموزشی به رغم شرایط نابسامان ناشی از حملات دشمن با همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی تداوم داشته باشد.

