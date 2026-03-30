مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

تخریب و خسارت به ۱۴۶ مدرسه غیردولتی کشور طی جنگ رمضان

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۴۶ مدرسه غیردولتی کشور طی جنگ رمضان به طور کامل تخریب و یا دچار خسارت جدی شده است.

به گزارش ایلنا، رضا زینی‌وند مقدم روز دوشنبه در سفر به لرستان و بازدید از مدارس و مراکز غیردولتی آسیب‌دیده شهرستان خرم‌آباد بیان کرد: بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده تاکنون شماری از دانش‌آموزان و معلمان مدارس غیردولتی جان خود را از دست داده و بخش‌هایی از فضاهای آموزشی نیز دچار خسارت شده‌اند. 

وی اظهار داشت: مطابق آمار ارائه‌شده، ۱۳۸ دانش‌آموز و ۳۲ معلم در مدارس غیردولتی کشور شهید، ۱۴۶ مدرسه غیردولتی نیز در نقاط مختلف دچار تخریب یا آسیب جدی و تعدادی از مراکز نیز با آسیب‌های ساختاری و تجهیزاتی روبه‌رو شده‌اند. 

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با استناد به مصوبه شورای راهبردی و تاکید مقام عالی وزارت، روند بررسی، ارزیابی و مستندسازی خسارت‌ها را با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها دنبال می‌کنند. 

زینی‌وند مقدم افزود: بر اساس این ارزیابی‌ها، مقرر شده پس از تکمیل گزارش‌های کارشناسی، تسهیلات لازم برای تعمیر یا بازسازی واحدهای غیردولتی آسیب‌دیده اختصاص یابد. 

وی گفت: دلجویی و تکریم خانواده‌های دانش‌آموزان و معلمان جان‌باخته نیز در چارچوب برنامه‌های مصوب و با همکاری ادارات کل استان‌ها انجام می‌شود. 

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مراسم یادبود و بزرگداشت شهدای فرهنگی و دانش آموز و قدردانی از صبر خانواده آنان، در مدارس سراسر کشور برگزار خواهد شد.

