در پی حمله به محله دو هزار بندرعباس؛ یک شهید و ۷ مجروح

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، ضمن محکومیت شدید حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا به محله دو هزار بندرعباس، از شهادت یکی از شهروندان در پی این حمله خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی با اشاره به وقوع این حمله طی شب گذشته اظهار داشت: در این تجاوز وحشیانه که با استفاده از جنگنده‌های دشمن صهیونیستی و آمریکایی صورت گرفت، متأسفانه یک شهروند بی‌گناه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و ۷ تن دیگر نیز مجروح شدند.

وی افزود: محل حادثه در محله مسکونی دو هزار بندرعباس بوده که منطقه‌ای کاملاً غیرنظامی و مسکونی است و هیچگونه تأسیسات نظامی در آن وجود ندارد. این مسئله نشان‌دهنده ماهیت کاملاً تروریستی و ضدبشری این حملات است.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه مصدومان حادثه برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شده‌اند، گفت: متأسفانه دشمنان بار دیگر نشان دادند که هیچ تعهدی به موازین بین‌المللی و حقوق بشر ندارند و با هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان، در صدد جبران شکست‌های میدانی خود برآمده‌اند.

وی در پایان با محکومیت شدید این اقدام تجاوزکارانه تصریح کرد: این حملات تروریستی نشان‌دهنده ناتوانی دشمن در برابر اقتدار و ایستادگی ملت ایران است. مردم شریف هرمزگان و ایران اسلامی هرگز این جنایات را فراموش نخواهند کرد و قطعاً نیروهای نظامی ایران پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده‌ای به عاملان این تجاوزات داده خواهد شد.

انتهای پیام/
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
