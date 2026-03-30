سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امروز خبرداد.
معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با ورود سامانه بارشی از بعدظهر امروز به استان شاهد بارش برف و باران در بیشتر نقاط استان خواهیم بود.
وی افزود: رگبار متناوب باران، رعد و برق، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف، کولاک برف، در مناطق مستعد تگرگ، در برخی ساعات وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در پارهای مناطق مه پیش بینی می شود.
نوروزی بیان کرد: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، اختلال در تردد، لغزندگی سطح جادهها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد، کاهش دید در جادهها و احتمال رخداد بهمن از پیامدهای این سامانه است.
مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری در مناطق کوهستانی خودداری کنند و در صورت سفر زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.
به گزارش ایلنا، بن با دمای منفی یک درجه سردترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.