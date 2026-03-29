مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛
صدور هشدار سطح زرد / بارش باران از عصر دوشنبه
یوسف شیخالملوکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از صدور هشدار سطح زرد شماره 2 مرکز پیشبینی هواشناسی استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گذر سامانه بارشی از بعدازظهر فردا تا اواخر وقت سهشنبه یازدهم فروردین در کل استان شاهد بارش باران که گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای همراه خود بود و احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.
وی با اشاره به وقوع پدیده مه اضافه کرد: با توجه به لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی ناشی از بارندگی رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جادههای برونشهری و درونشهری ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد، گفت: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها هم متصور است و بنابراین مردم نباید در بستر، حاشیه و حریم رودخانه تردد و توقف کنند.
شیخالملوکی افزود: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید احتمال خسارت به سازههای سبک و موقت هم وجود دارد و به همین دلیل محکم کردن پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به احتمال برخورد صاعقه مردم به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و کارفرمایان هم باید قید کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را بزنند.
مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با توجه به احتمال مسدودی راههای روستایی کوهستانی در اثر بارش برف اتخاذ تمهیدات لازم در بخش راهداری ضرورت دارد.