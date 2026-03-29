ترخیص ۱۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات آذربایجان‌شرقی

ترخیص ۱۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات آذربایجان‌شرقی
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی گفت: در ۲۹ روز جنگ ۱۴ هزار و ۶۶ تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۹۳۷ دلار از گمرکات استان ترخیص شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی اصغر عباس‌زاده روز یکشنبه با تاکید بر اینکه صادرات و واردات کالا به طور مستمر انجام می شود، اظهار کرد: عمده کالاهای اساسی وارد شده از گمرکات آذربایجان شرقی شامل ذرت، برنج، حبوبات، روغن خوراکی، کود شیمیایی و گوشت قرمز است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در مدت ۲۹ روز جنگ تحمیلی رمضان ۲۰۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۱۰۵ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۹۹۳ دلار از گمرکات آذربایجان شرقی به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است، اضافه کرد: در این مدت در مجموع ۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۱ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۱۱ دلار از طریق گمرکات استان به کشور وارد شده است.

عباس زاده خاطر نشان کرد: بر اساس دستور استاندار آذربایجان شرقی و در پی بازدیدی که از گمرکات استان انجام شد، ترخیص کالاهای اساسی با حداقل اسناد بوده و حداکثر تسهیلات گمرکی نیز به واحدهای تولیدی اعطا شده است.

