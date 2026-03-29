تجاوز دوباره جنگنده‌های آمریکایی صهیونی به اصفهان

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: دقایقی قبل جنگنده‌های آمریکایی صهیونی یکی از مناطق شهرستان برخوار را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان  اظهار داشت: دقایقی قبل جنگنده‌های آمریکایی صهیونی یکی از مناطق شهرستان برخوار را هدف قرار دادند.

وی افزود: این تجاوز خسارت جانی نداشت.

 ساعتی قبل هم جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان استان اصفهان مناطقی از شهرهای اصفهان، شاهین‌شهر و نجف‌آباد را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

در این تجاوز برای دومین بار در یک هفته گذشته دانشگاه صنعتی اصفهان مورد حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی قرار گرفت.

اخبار مرتبط
