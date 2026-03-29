خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون گردشگری استان خبرداد:

بازدید بیش از ۲۰ هزار نفر از اماکن گردشگری فارس از ابتدای فروردین

بازدید بیش از ۲۰ هزار نفر از اماکن گردشگری فارس از ابتدای فروردین
کد خبر : 1766859
لینک کوتاه کپی شد.

معاون گردشگری استان فارس از بازدید ۲۰ هزار و ۶۳۸ نفر از اماکن گردشگری زیر نظر این اداره‌کل در هشت روز نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و حافظیه را محبوب‌ترین مقصد گردشگری استان در نوروز امسال دانست.

 به گزارش ایلنا، حیدر علی زاهدیان‌نژاد با اشاره به آمار بازدیدهای نوروزی گفت: آرامگاه حافظ با ثبت بیش از ۹ هزار و ۲۷۱ بازدید در روزهای ابتدایی سال، همچنان در صدر مقاصد گردشگری فارس قرار دارد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های توجه علاقه‌مندان به تاریخ و ادب ایران حفظ کرده است.

معاون گردشگری استان فارس افزود: پس از حافظیه، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ۴ هزار و ۷۹۸ بازدیدکننده و مجموعه تاریخی زندیه با ۲ هزار و ۴۶۱ نفر، بیشترین میزان استقبال گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.

زاهدیان نژاد در ادامه به آمار روز هشتم فروردین اشاره کرد و گفت: در این روز، یک‌هزار و ۲۲۶ نفر از آرامگاه حافظ، ۶۵۰ نفر از آرامگاه سعدی و ۶۱۰ نفر از مجموعه تاریخی زندیه بازدید کردند.

وی ادامه داد: همچنین مجموعه جهانی پاسارگاد در همین روز میزبان ۳۲۰ نفر و مجموعه جهانی تخت‌جمشید پذیرای ۵۴۶ گردشگر و علاقه‌مند به میراث تاریخی ایران بود.

معاون گردشگری استان فارس با تأکید بر اینکه این آمار بیانگر پیوند عمیق مردم با میراث فرهنگی کشور است، تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز هشتم فروردین، مجموع معاون گردشگری استان فارس از بازدید ۲۰ هزار و ۶۳۸ نفر از اماکن گردشگری زیر نظر این اداره‌کل در هشت روز نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و حافظیه را محبوب‌ترین مقصد گردشگری استان در نوروز امسال دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار