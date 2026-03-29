بازدید بیش از ۲۰ هزار نفر از اماکن گردشگری فارس از ابتدای فروردین

به گزارش ایلنا، حیدر علی زاهدیان‌نژاد با اشاره به آمار بازدیدهای نوروزی گفت: آرامگاه حافظ با ثبت بیش از ۹ هزار و ۲۷۱ بازدید در روزهای ابتدایی سال، همچنان در صدر مقاصد گردشگری فارس قرار دارد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های توجه علاقه‌مندان به تاریخ و ادب ایران حفظ کرده است.

معاون گردشگری استان فارس افزود: پس از حافظیه، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ۴ هزار و ۷۹۸ بازدیدکننده و مجموعه تاریخی زندیه با ۲ هزار و ۴۶۱ نفر، بیشترین میزان استقبال گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.

زاهدیان نژاد در ادامه به آمار روز هشتم فروردین اشاره کرد و گفت: در این روز، یک‌هزار و ۲۲۶ نفر از آرامگاه حافظ، ۶۵۰ نفر از آرامگاه سعدی و ۶۱۰ نفر از مجموعه تاریخی زندیه بازدید کردند.

وی ادامه داد: همچنین مجموعه جهانی پاسارگاد در همین روز میزبان ۳۲۰ نفر و مجموعه جهانی تخت‌جمشید پذیرای ۵۴۶ گردشگر و علاقه‌مند به میراث تاریخی ایران بود.

معاون گردشگری استان فارس با تأکید بر اینکه این آمار بیانگر پیوند عمیق مردم با میراث فرهنگی کشور است، تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز هشتم فروردین، مجموع معاون گردشگری استان فارس از بازدید ۲۰ هزار و ۶۳۸ نفر از اماکن گردشگری زیر نظر این اداره‌کل در هشت روز نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و حافظیه را محبوب‌ترین مقصد گردشگری استان در نوروز امسال دانست.

انتهای پیام/