خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان خبر داد:

مرگ 6 نفر در حوادث رانندگی جاده‌ای استان زنجان

کد خبر : 1766852
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: از 25 اسفند ماه سال گذشته تا 8 فروردین ماه سال جاری 6 نفر بر اثر تصادفات در جاده‌های این استان جان خود را از دست دادند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 7 نفر در جاده‌های استان، جان خود را بر اثر تصادفات رانندگی از دست داده بودند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدحسن خلجی افزود: اغلب تصادفات به دلیل بی توجهی رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رخ می‌دهد. در این راستا شهروندان با سرعت مطمئن رانندگی کنند و ضمن رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت های غیرمجاز خودداری کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ترافیک روان در جاده‌ها و آزادراه‌های استان زنجان گزارش شده است. جاده‌های قدیم و فرعی این استان نیز با ترافیک پرحجم مواجه است. هم‌اکنون بارندگی‌هایی را در سطح جاده‌های استان شاهد هستیم. بر این اساس رانندگان باید سرعت مطمئن را رعایت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان بر ضرورت رعایت احتیاط به هنگام رانندگی در زمان بارندگی تأکید کرده و اظهار داشت: به دلیل بارندگی‌ها به ویژه در هنگام شب، تردد در گردنه‌ها به ویژه در محور مواصلاتی خان‌چاپی - طارم با کولاک همراه است. در این راستا ضروری است رانندگان به این موضوع توجه ویژه و جدی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار