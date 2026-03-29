به گزارش ایلنا از رشت،رامین زراعتی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان، با اشاره به حجم بالای سفرها و افزایش حضور هموطنان در عرصه‌های طبیعی و به‌ویژه مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل در ایام تعطیلات نوروز، اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه این ایام، احتمال بروز تخلفات محیط‌زیستی از جمله شکار و صید غیرمجاز، ساخت‌وساز غیرقانونی، زمین‌خواری و سایر موارد مشابه افزایش می‌یابد و یگان حفاظت محیط زیست استان با هرگونه تخلف به صورت کاملاً قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی تأکید کرد که گشت‌ها و پایش‌های مستمر یگان در تمامی نقاط حساس استان افزایش یافته و نیروهای حفاظتی به صورت شبانه‌روزی در آمادگی کامل برای کنترل، پیشگیری و برخورد با هرگونه تخلف فعالیت می‌کنند.

زراعتی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از همکاری مردم و گردشگران در حفاظت از طبیعت گیلان، یادآور شد: شهروندان و مسافران درخواست می‌شود از روشن کردن آتش، به‌ویژه در مناطق جنگلی و تحت مدیریت محیط زیست، خودداری کنند؛ زیرا کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به وقوع آتش‌سوزی و خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی ارزشمند استان شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط‌زیستی، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام مردمی و شماره‌های ارتباطی اداره کل حفاظت محیط زیست گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ طبیعت گیلان، این میراث ارزشمند ملی، نیازمند همکاری جدی مردم، گردشگران و دستگاه‌های اجرایی است و یگان حفاظت محیط زیست با نهایت تلاش و ظرفیت خود برای صیانت از این سرمایه طبیعی در ایام نوروز و پس از آن فعالیت خواهد کرد.

