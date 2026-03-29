دستگیری یک قاتل کمتر از 24 ساعت در استان قم

به گزارش ایلنا، سرهنگ جعفر عباسعلی افزود: بر اساس گزارشات اولیه، حادثه قتل در یکی از مناطق استان قم به وقوع پیوسته است. در این راستا بلافاصله پس از اعلام وقوع جنایت، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی این استان در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات خود را در رابطه با جنایت آغاز کردند.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت جنایی جرم و حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم نسبت به جمع‌آوری ادله و سرنخ‌های موجود در صحنه جرم اقدام کردند. همچنین با اتخاذ تدابیر اطلاعاتی و عملیاتی، روند شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان قم به روند دستگیری قاتل اشاره کرده و اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر در کمتر از 24 ساعت از وقوع حادثه، محل اختفای قاتل شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد. انگیزه اصلی قاتل از وقوع جنایت، اختلافات خانوادگی بوده است.

