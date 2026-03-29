خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید وزیر صمت از فولاد مبارکه پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی

بازدید وزیر صمت از فولاد مبارکه پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی
کد خبر : 1766813
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، امروز - یکشنبه نهم فروردین - در پی حمله دشمنانه ائلاف آمریکایی - صهیونیستی به بزرگ‌ترین واحد فولادی کشور، از مجتمع فولاد مبارکه در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمد اتابک در جریان این بازدید ضمن محکوم‌کردن حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به این واحد تولیدی، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری به وضعیت کارگران مصدوم را صادر کرد.

وی همچنین با ابراز تسلیت به شهادت یکی از کارگران این مجموعه، بر لزوم رسیدگی کامل و حمایت از خانواده این شهید تأکید کرد.

بر اساس دستور وزیر صمت، ارزیابی‌های اولیه درباره میزان خسارت‌های واردشده از سوی رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیستی به این واحد صنعتی در حال انجام است.

شایان ذکر است در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به مناطقی از اصفهان، به مجموعه فولاد مبارکه و نیروگاه‌های برق ۹۰۰ مگاواتی و ۲۵۰ مگاواتی این استان خسارت وارد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار