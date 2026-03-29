بازدید وزیر صمت از فولاد مبارکه پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمد اتابک در جریان این بازدید ضمن محکوم‌کردن حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به این واحد تولیدی، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری به وضعیت کارگران مصدوم را صادر کرد.

وی همچنین با ابراز تسلیت به شهادت یکی از کارگران این مجموعه، بر لزوم رسیدگی کامل و حمایت از خانواده این شهید تأکید کرد.

بر اساس دستور وزیر صمت، ارزیابی‌های اولیه درباره میزان خسارت‌های واردشده از سوی رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیستی به این واحد صنعتی در حال انجام است.

شایان ذکر است در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به مناطقی از اصفهان، به مجموعه فولاد مبارکه و نیروگاه‌های برق ۹۰۰ مگاواتی و ۲۵۰ مگاواتی این استان خسارت وارد شد.

