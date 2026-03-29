برگزاری کارگاه امداد، نجات در مساجد فارس همزمان با جنگ

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس از برگزاری کارگاه آموزش «امداد، نجات و کمک‌های اولیه» در مساجد استان همزمان با جنگ رمضان ویژه اصحاب مساجد و اقشار مختلف مردم خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیدی  گفت: با توجه به ایام جنگ رمضان و لزوم آشنایی مردم با امدادرسانی در صورت وقوع حادثه، کارگاه آموزش «امداد، نجات و کمک‌های اولیه» ویژه اصحاب مساجد و اقشار مختلف مردم برنامه‌‌ریزی شده و در حال برگزاری است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس استفاده از ظرفیت مساجد در اطلاع‌رسانی و آموزش مردمی در زمان شرایط جنگی را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: متولی برگزاری مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند که با همکاری ارکان مسجد از جمله ائمه‌جماعات، پایگاه‌های مقاومت و کانون‌های فرهنگی‌هنری از ششم فروردین‌ماه در مساجد شیراز آغاز شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس همچنین افزود: کارگاه آموزش «امداد، نجات و کمک‌های اولیه» تاکنون مسجد اعظم در بلوار میرزای شیرازی، مسجد فاطمه الزهرا (س) در گلدشت معالی‌آباد، مسجد الرسول(ص) و مسجد الرجاء در خیابان قصردشت، مسجد سیاحتگر در خیابان سیاحتگر، مسجد امتیاز نو در خیابان شبان شیراز تشکیل شده است و در دیگر مساجد نیز برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: همزمان با جنگ رمضان و در راستای حمایت از رزمندگان و مدافعان وطن؛ پویش و محافل قرائت سوره فتح، اجتماع مردمی و قرار شبانه، حرکت کاروان‌های خودرویی و دیدار با خانواده‌های شهدا از آغازین روزهای سال ۱۴۰۵ در صدر برنامه‌های مساجد استان فارس قرار دارد که با همدلی و همکاری اصحاب مساجد، فعالان فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های مقاومت و کانون‌های فرهنگی‌هنری به صورت پرشور برگزار می‌شود.

