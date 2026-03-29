عملیات میدانی در تنگ بستانک/ ۳ مورد تصرف اراضی ملی در مرودشت متوقف شد

عملیات میدانی در تنگ بستانک/ ۳ مورد تصرف اراضی ملی در مرودشت متوقف شد
یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان مرودشت در نخستین روزهای سال ۱۴۰۵، طی یک عملیات میدانی هدفمند در منطقه حفاظت‌شده تنگ بستانک، سه پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی را تشکیل داد و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری کرد.

به گزارش ایلنا، تنگ بستانک، به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند استان فارس، همواره در کانون توجهات حفاظتی قرار داشته است. با توجه به اهمیت حیاتی این منطقه، یگان حفاظت محیط‌زیست مرودشت، با رصد مستمر و دریافت گزارش‌های مردمی، نسبت به شناسایی و توقف فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرد.

 سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان مرودشت، با تأکید بر عزم جدی این اداره برای حفاظت از منابع طبیعی، اظهار داشت: برخورد قاطع با متصرفان انفال، اولویت اصلی ما در سال جاری است.

 سعید هرمزیان، افزود:رویکرد جدید این اداره بر افزایش بازدارندگی و تکمیل بانک اطلاعاتی تخلفات متمرکز شده تا از تداوم تعرض به اراضی ملی جلوگیری شود.

هرمزیان خاطر نشان کرد: این اداره با همکاری مستمر با مراجع قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تلاش خواهد کرد تا امنیت پایدار را برای عرصه‌های طبیعی در شهرستان مرودشت تضمین کند.

