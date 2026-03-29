به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی افزود: این طرح، گامی نو در راستای ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی، حمایت هدفمند از رانندگان زحمتکش تاکسی و ترویج هرچه بیشتر استفاده از سوخت پاک در پایتخت فرهنگی ایران و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان شیرازی است؛ شهروندانی که با آغاز جنگ رمضان، ضمن حضور در میدان‌ها، خیابان‌ها را برای حمایت از وطن خالی نگذاشتند.

وی تأکید کرد: در راستای اهداف عالیه شهرداری و به‌منظور ارتقای رضایتمندی شهروندان و حمایت از جامعه شریف تاکسیرانان، اجرای طرح تأمین و تخصیص رایگان سوخت CNG برای تاکسی‌های دارای کارت صلاحیت هوشمند به‌زودی و برای نخستین‌بار در کشور در شیراز اجرا خواهد شد.

آن‌طور که شهردار شیراز تصریح کرده، هدف اصلی از اجرای این پروژه، تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی شبانه‌روزی تاکسیرانی است تا در شرایط کنونی، فعالیت رانندگان تاکسی و شهروندان آسان‌تر شود.

اسدی باور دارد رانندگان تاکسی بازوان اجرایی شهرداری در خط مقدم ارائه خدمات به شهروندان هستند و باید مورد حمایت همه‌جانبه قرار بگیرند. بر این اساس، با صدور کارت هوشمند اختصاصی برای تاکسی‌های زرد دارای کارت صلاحیت هوشمند در شبکه حمل‌ونقل شهری، امکان دریافت روزانه یک‌بار سوخت CNG رایگان برای تاکسیرانان فراهم خواهد شد.

بر اساس آنچه شهردار شیراز تأکید کرده، این طرح نه‌تنها موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های جاری رانندگان و افزایش انگیزه آنان برای ارائه خدمات بهتر می‌شود، بلکه نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، استفاده از سوخت پاک و ارتقای سلامت محیط‌زیست شهری نیز خواهد داشت.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: ما با این اقدام، به دنبال پایداری و افزایش توانمندی سیستم حمل‌ونقل عمومی به‌صورت ۲۴ ساعته در کلان‌شهر شیراز هستیم.

اسدی ضمن برشمردن مزایای این طرح افزود: علاوه بر بهره‌مندی رانندگان تاکسی از سوخت رایگان روزانه، این کارت هوشمند به شبکه خدمات رفاهی و فروشگاهی شهرداری شیراز نیز متصل است و رانندگان می‌توانند با شارژ شخصی کارت، از تخفیف‌های ویژه در مراکز طرف قرارداد بهره‌مند شوند که این امر خود گامی در جهت افزایش رفاه عمومی جامعه رانندگان محسوب می‌شود.

شهردار شیراز اظهار کرد: دریافت سهمیه سوخت رایگان CNG بخش نخست برای تاکسی‌های دارای کارت صلاحیت هوشمند است و دیگر امکانات، همچون دریافت و واریز کرایه از مسافران نیز در این طرح پیش‌بینی و اجرا خواهد شد.

سکاندار مدیریت شهری شیراز خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، کلیه کارت‌های صلاحیت قبلی تاکسی‌های حمل‌ونقل عمومی شهری شیراز ابطال و کارت هوشمند با قابلیت‌های مختلف جایگزین خواهد شد.

اسدی درباره چشم‌انداز این طرح توضیح داد: این طرح، آغاز راهی نو در مدیریت حمل‌ونقل عمومی شهری است و امیدواریم با همکاری و همراهی رانندگان عزیز، شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات و رضایتمندی حداکثری شهروندان در کلان‌شهر شیراز باشیم. همچنین، این اقدام می‌تواند به‌عنوان مدلی موفق برای اجرا در سایر کلانشهرهای کشور مورد الگوبرداری قرار گیرد.

به گفته شهردار شیراز، اطلاع‌رسانی درخصوص فرایند دریافت کارت هوشمند CNG رایگان به‌صورت مرحله‌ای و از طریق پیامک رسمی شهرداری شیراز صورت خواهد گرفت. لذا لازم است رانندگان محترم صرفاً منتظر دریافت پیامک از سوی شهرداری باشند و تا زمان دریافت پیامک از مراجعه به سازمان‌های مربوطه خودداری کنند.

